Россиянка сняла влог о жизни оленевода на Таймыре

Россиянка из числа коренных народов Севера сняла один день из жизни оленевода

На полуострове Таймыр (Красноярский край) россиянка из числа коренных малых народов Севера сняла влог, в котором показала один день из жизни оленеводов. Кадры публикует Агентство по развитию северных территорий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах жительница Севера сначала показывает крупное стадо оленей и сообщает, что на видео попали не все животные, так как некоторых «нет дома».

В объектив видеокамеры также попали моменты заарканивания оленя и добычи воды, для этого кочевникам Таймыра приходится колоть речной лед, а после — топить в чуме.

Ранее сообщалось, что оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Енкси Пяк пригласил президента России Владимира Путина в тундру. По словам Пяка, в тундре очень любят Путина. Мужчина отметил, что каждый ребенок знает, как выглядит президент.