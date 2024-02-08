69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:15, 8 февраля 202469-я параллель

Россиянка сняла влог о жизни оленевода на Таймыре

Россиянка из числа коренных народов Севера сняла один день из жизни оленевода

На полуострове Таймыр (Красноярский край) россиянка из числа коренных малых народов Севера сняла влог, в котором показала один день из жизни оленеводов. Кадры публикует Агентство по развитию северных территорий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах жительница Севера сначала показывает крупное стадо оленей и сообщает, что на видео попали не все животные, так как некоторых «нет дома».

В объектив видеокамеры также попали моменты заарканивания оленя и добычи воды, для этого кочевникам Таймыра приходится колоть речной лед, а после — топить в чуме.

Ранее сообщалось, что оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Енкси Пяк пригласил президента России Владимира Путина в тундру. По словам Пяка, в тундре очень любят Путина. Мужчина отметил, что каждый ребенок знает, как выглядит президент.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали автобус с мирными жителями и обстреляли село под Белгородом. Есть пострадавшие

      Названа возможная цель ракетной атаки ВСУ на Белгород

      На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

      Посетившая США популярная российская блогерша раскрыла недостатки страны

      Системы ПВО перехватили снаряды «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

      Россиянку приговорили к 12,5 года за организацию сети подпольных казино

      Появилось видео отражения системой ПВО мощной атаки на Белгород

      Описан портрет путешествующего по России туриста

      В РПЦ отреагировали на возможное появление храма Пригожина в Африке

      В Чечне объяснили медаль у не состязавшегося в ОАЭ Адама Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше