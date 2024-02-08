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16:41, 8 февраля 2024Культура

Российская полиция начала проверку украинской певицы Лободы

Mash: полиция в Москве начала проверку украинской певицы Светланы Лободы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московская полиция начала проверку украинской певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление в российские правоохранительные органы подал композитор Олег Влади. По его словам, Лобода подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на хит «А может к черту любовь».

Влади обратился в полицию с результатами экспертизы почерка, доказавшей подделку, уточнил источник. Композитор потребовал привлечь артистку к ответственности за подделку документов и мошенничество.

Ранее Лобода проиграла суд Влади после исполнения композиции на концерте без упоминания его имени.

Позднее композитор заявил о подделке его подписи в договоре. Он уточнил, что снова обратился в суд.

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      Мария Рюрикова
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