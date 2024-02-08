Российский пенсионер порубил своего знакомого кухонным топориком

В Петербурге 77-летний пенсионер порубил кухонным топориком знакомого

В Петербурге полицейские задержали 77-летнего пенсионера, который порубил кухонным топориком своего знакомого. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в квартире на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. Пенсионер вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки, после чего взял кухонный топорик и начал наносить гостю рубленые раны.

66-летний потерпевший сам позвонил в экстренные службы и сообщил о нападении. Мужчину госпитализировали с повреждениями лба и шеи.

Возбуждено уголовное дело о покушении на расправу. Силовики забрали подозреваемого вместе с орудием преступления в отдел полиции.

Незадолго до этого в Москве полицейские задержали ранее судимого водителя такси, который избил и ограбил пассажира после завершения поездки.