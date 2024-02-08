Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 8 февраля 2024Мир

Российский посол намекнул на причастность к теракту с Ил-76 американских военных

Посол Антонов: военные ВС США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76

Фото: Russian Embassy in the USA / Global Look Press

Американские военные могут быть причастны к теракту с Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это намекнул посол России в США Анатолий Антонов, уточнив, что бойцы ВС США могли быть в составе расчета сбившего самолет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, передает РИА Новости.

«С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов и скажу: с большой долей вероятности в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США», — сказал Антонов.

При этом дипломат отметил, что официальные лица в США «отвергли это», сославшись на необходимость прояснить как американская ракета оказалась на границе с Россией. Антонов подчеркнул, что Пентагон и Госдеп располагают такой информацией, так как отслеживают перемещения своих вооружений.

Ранее посол Анатолий Антонов раскрыл позицию США по поставкам оружия Украине. По его словам, в американской администрации готовы «бросить» на это «все силы и средства»

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      В России рассказали о проработке изменений сдачи ЕГЭ

      Российский посол намекнул на причастность к теракту с Ил-76 американских военных

      ООН заявила об отчаянии из-за неспособности остановить конфликты

      Пожар на газопроводе в Пермском крае ликвидировали

      Бывший советник Трампа поддержал Такера Карлсона

      Посол Антонов раскрыл позицию США по поставкам оружия Украине

      В Белом доме оценили способность интервью Путина повлиять на поддержку Украины

      Украина захотела забрать активы гендиректора «России сегодня» Киселева

      В Британии назвали Залужного шутником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше