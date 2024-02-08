Российский посол намекнул на причастность к теракту с Ил-76 американских военных

Посол Антонов: военные ВС США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76

Американские военные могут быть причастны к теракту с Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это намекнул посол России в США Анатолий Антонов, уточнив, что бойцы ВС США могли быть в составе расчета сбившего самолет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, передает РИА Новости.

«С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов и скажу: с большой долей вероятности в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США», — сказал Антонов.

При этом дипломат отметил, что официальные лица в США «отвергли это», сославшись на необходимость прояснить как американская ракета оказалась на границе с Россией. Антонов подчеркнул, что Пентагон и Госдеп располагают такой информацией, так как отслеживают перемещения своих вооружений.

Ранее посол Анатолий Антонов раскрыл позицию США по поставкам оружия Украине. По его словам, в американской администрации готовы «бросить» на это «все силы и средства»