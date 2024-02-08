Российский военный пощадил воюющего за ВСУ сына ценой жизни

Newsweek: российский военный пощадил экипаж воюющего за ВСУ сына

Российский военный не стал трогать экипаж своего сына, воюющего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Newsweek со ссылкой на рассказ украинского военнослужащего.

Как сообщил 19-летний боец ВСУ Александр, во время боевого столкновения российский военный перестал вести огонь, как только понял, что сражается с сыном. Украинский солдат провел половину детства в России и вступил добровольцем в украинскую армию.

«Он сказал: "Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять". Я ответил: "Ну и что?" Когда мы уходили, что-то продолжало приближаться к нам», — рассказал солдат. После этого экипаж российского танка добили украинские дроны.

Ранее российский боец с позывным Бабка, получивший ранение под Артемовском, рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным. Когда российский десантник получил ранение, он решил доползти до блиндажа, где обнаружил раненого солдата ВСУ.