Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили госнаграды

Семьям экипажа сбитого Ил-76 с пленными украинцами вручили Ордена Мужества

Семьям экипажа сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными украинцами вручили Ордена Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственные награды были вручены близким членов экипажа во время церемонии прощания, которая проходит сегодня, 8 февраля, в Оренбурге.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

В Кремле отмечали, что тема возвращения тел пленных украинцев, которых перевозил сбитый Ил-76, находится в компетенции следственных органов.