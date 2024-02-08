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10:28, 8 февраля 2024Россия

Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили госнаграды

Семьям экипажа сбитого Ил-76 с пленными украинцами вручили Ордена Мужества

Фото: ТАСС

Семьям экипажа сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными украинцами вручили Ордена Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственные награды были вручены близким членов экипажа во время церемонии прощания, которая проходит сегодня, 8 февраля, в Оренбурге.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

В Кремле отмечали, что тема возвращения тел пленных украинцев, которых перевозил сбитый Ил-76, находится в компетенции следственных органов.

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      Марк Леонов
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