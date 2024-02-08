Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:41, 8 февраля 2024Экономика

Стали известны возможные детали новых антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц за связь с РФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Власти Евросоюза (ЕС) предложили значительно расширить санкции в рамках 13-го пакета антироссийских ограничений. В список хотят включить примерно 55 компаний и 60 физических лиц за предполагаемые торгово-экономические связи с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы европейских чиновников.

Уточняется, что новые ограничений коснутся в основном производителей оружия, а также поставщиков ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными предприятиями для наращивания военного потенциала страны. Кроме того, санкции могут затронуть судоходные компании, которые обеспечивали доставку «сотен тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов» из Северной Кореи в Россию.

Нынешние предложения также включают внесение в санкционные списки нескольких военных, а также других чиновников и политиков из России. Однако пока требования инициативной группы не получили одобрения со стороны властей всех 27 стран-участник ЕС. Ожидается, что окончательный список ограничений в рамках 13-го пакета антироссийских санкций блок примет ко второй годовщине с начала боевых действий на Украине.

Ранее глава европейской дипломатической миссии Жозеп Боррель заявил, что в новый список антироссийских санкций войдут компании из третьих стран, которые не соблюдают действующий механизм ограничений и помогают РФ обходить внешнеторговые барьеры. Он также добавил, что 13-й пакет коснется «многих людей и институтов», но не стал раскрывать, каких именно.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

      Мать показала платья на свадьбу дочери и подверглась критике в сети

      Россиянин из ревности поджег облитую бензином жену

      Бывший солист «Поющих гитар» стал жертвой мошенников

      Эксперт назвал последствия от снижения западной помощи для ВСУ

      Российская полиция начала проверку украинской певицы Лободы

      В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

      В России предложили ужесточить требования к домам на колесах

      Сотни литров нефти с литовского терминала попали в Балтийское море

      Стала известна судьба детей не выдержавшей новостей о муже с СВО россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше