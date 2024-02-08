Стали известны возможные детали новых антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц за связь с РФ

Власти Евросоюза (ЕС) предложили значительно расширить санкции в рамках 13-го пакета антироссийских ограничений. В список хотят включить примерно 55 компаний и 60 физических лиц за предполагаемые торгово-экономические связи с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы европейских чиновников.

Уточняется, что новые ограничений коснутся в основном производителей оружия, а также поставщиков ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными предприятиями для наращивания военного потенциала страны. Кроме того, санкции могут затронуть судоходные компании, которые обеспечивали доставку «сотен тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов» из Северной Кореи в Россию.

Нынешние предложения также включают внесение в санкционные списки нескольких военных, а также других чиновников и политиков из России. Однако пока требования инициативной группы не получили одобрения со стороны властей всех 27 стран-участник ЕС. Ожидается, что окончательный список ограничений в рамках 13-го пакета антироссийских санкций блок примет ко второй годовщине с начала боевых действий на Украине.

Ранее глава европейской дипломатической миссии Жозеп Боррель заявил, что в новый список антироссийских санкций войдут компании из третьих стран, которые не соблюдают действующий механизм ограничений и помогают РФ обходить внешнеторговые барьеры. Он также добавил, что 13-й пакет коснется «многих людей и институтов», но не стал раскрывать, каких именно.