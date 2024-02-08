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00:22, 8 февраля 2024Мир

Страны НАТО отказались считать себя воюющими с Россией

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией
СюжетУчения НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией. Свою позицию он обозначил в статье для Wall Street Journal.

По его словам, члены альянса не стремятся к конфронтации с Москвой. Страны НАТО будут всячески сопротивляться любым попыткам втянуть военный блок в конфликт на Украине, добавил политик.

Также Шольц указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов, несмотря на поддержку Запада.

7 февраля помощник начальника военного штаба Североатлантического альянса Гуннар Брюгнер рассказал, что крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender 2024 не являются сигналом о начале подготовки войны с Россией. «Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке», — сказал военный, назвав учения «стресс-тестом».

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      Марина Совина
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