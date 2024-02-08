В Wildberries рассказали о состоянии товара после массовой драки на складе

Wildberries: товар во время массовой драки на складе в Электростали не пострадал

Товар во время конфликта между работниками на складе Wildberries в подмосковной Электростали не пострадал, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса. Там также ответили на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с виновниками потасовки.

«Занятые на складе должны соблюдать законодательство Российской Федерации. Вопрос дальнейшего сотрудничества с виновниками конфликта будет рассмотрен после установления всех обстоятельств. В настоящий момент склад работает в штатном режиме», — прокомментировали инцидент в Wildberries. Вместе с тем в компании пообещали провести внутреннее расследование.

О массовой потасовке на складе Wildberries в Подмосковье стало известно в четверг, 8 февраля. Известно, что драка завязалась между охранниками помещения и его сотрудниками. Предварительно, один из ее участников распылил перцовый баллончик.

По информации правоохранителей, драка на складе произошла после того, как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров. В региональном МВД добавили, что установили личности 13 участников драки, их опрашивают. По факту случившегося начата проверка.

