Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео для родных

ТСН: раненный под Андреевкой солдат ВСУ записал прощальное видео для родных

Тяжелораненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал прощальное видео для родных, так как сомневался, что выживет. Видео, записанное военным, опубликовал Telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — говорит записавший видео боец.

На прощание военный пожелал близким не расстраиваться и жить дальше. При этом, по данным ТСН, военнослужащего успели эвакуировать и сейчас он проходит лечение.

Ранее стало известно, что российский военный пощадил воюющего на стороне ВСУ сына ценой собственной жизни. По словам 19-летнего украинского военнослужащего, его отец перестал вести огонь сразу, как понял, что сражается со своим сыном, пошедшим в ВСУ добровольцем.