Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео для родных
Тяжелораненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал прощальное видео для родных, так как сомневался, что выживет. Видео, записанное военным, опубликовал Telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).
«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — говорит записавший видео боец.
На прощание военный пожелал близким не расстраиваться и жить дальше. При этом, по данным ТСН, военнослужащего успели эвакуировать и сейчас он проходит лечение.
Ранее стало известно, что российский военный пощадил воюющего на стороне ВСУ сына ценой собственной жизни. По словам 19-летнего украинского военнослужащего, его отец перестал вести огонь сразу, как понял, что сражается со своим сыном, пошедшим в ВСУ добровольцем.