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15:54, 8 февраля 2024Бывший СССР

Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео для родных

ТСН: раненный под Андреевкой солдат ВСУ записал прощальное видео для родных

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Тяжелораненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал прощальное видео для родных, так как сомневался, что выживет. Видео, записанное военным, опубликовал Telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — говорит записавший видео боец.

На прощание военный пожелал близким не расстраиваться и жить дальше. При этом, по данным ТСН, военнослужащего успели эвакуировать и сейчас он проходит лечение.

Ранее стало известно, что российский военный пощадил воюющего на стороне ВСУ сына ценой собственной жизни. По словам 19-летнего украинского военнослужащего, его отец перестал вести огонь сразу, как понял, что сражается со своим сыном, пошедшим в ВСУ добровольцем.

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      Александр Курбатов
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