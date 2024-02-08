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14:03, 8 февраля 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие в случае нахождения на улице.

Ракетную опасность также объявили и в Шебекинском городском округе. Там располагается город Шебекино, который находится в 30 километрах от Белгорода и в 50 километрах от границы с Украиной.

Вечером в среду, 7 февраля, Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ — там дважды объявляли ракетную опасность. Сначала Украина выпустила по Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового Vampire, пострадали три человека. В 16:30 все они были уничтожены системой ПВО. Спустя несколько часов силы ПВО сбили еще пять целей над регионом.

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      Анастасия Шейкина
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