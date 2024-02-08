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07:26, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

В Британии увидели конфликт между ВСУ и простыми украинцами

Spectator: ВСУ и гражданское население пришли к конфликту из-за мобилизации

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko / Reuters

На Украине назрел конфликт между оказавшимися на фронте солдатами Вооруженных сил страны (ВСУ) и гражданским населением. На это обратило внимание британское издание Spectator.

Журнал отмечает, что бойцы не могут понять, почему это должна быть только их война и почему подкрепления не прибывают в должных количествах. Мирные жители, в свою очередь, рассматривают отправку на фронт как билет в один конец, и стараются избежать мобилизации.

В результате получается порочный круг, когда из-за сложностей на фронте украинцы бегут от призыва, и ситуация на передовой становится еще сложнее, резюмирует издание.

7 февраля полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что принятие Киевом закона о мобилизации приведет к ужесточению конфликта государства и общества и восстанию. «Народ закон выполнять не будет, а это приведет к репрессиям, к ужесточению, а ужесточение приведет к сопротивлению», — предсказал он. Кроме того, по словам Старикова, на фронте окажутся работники ЖКХ, и это повлечет коллапс в этой сфере. «То, что будет падать ЖКХ, это страшно. Света, воды может не быть», — отметил полковник.

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      Марина Совина
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