Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве продолжили «дерусификацию» улиц

В Киеве продолжили «дерусифицикацию» по переименованию улиц

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве продолжили переименование улиц в рамках компании по «дерусификации» — об этом сообщил мэр города Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Сегодня на заседании Киевского совета в рамках "дерусификации" примем ряд переименований столичных улиц и проспектов», — написал политик.

В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта, простирающегося от улицы Черновола и проспекта Победы до аэропорта Киеве, в проспект Воздушных сил Украины.

«За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР [Главное управление разведки], наши военные. Имеем обращение от них», — заявил Кличко.

Ранее Виталий Кличко прокомментировал отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Политик заявил, что необходимо завершить политические интриги и внутреннюю борьбу, но сомневается, что возможные рокировки направлены именно на это.

Также политик объяснил необходимость новой мобилизации на Украине для проведения ротации. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — указал мэр.

***
Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

      Россиянку арестовали за попытку поджечь здание банка

      Росстат раскрыл причину неожиданного роста ВВП

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Лана Дель Рей снялась без макияжа и с пистолетом в руках

      Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

      Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

      Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

      Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

      Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше