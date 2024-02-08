В Киеве продолжили «дерусификацию» улиц

В Киеве продолжили «дерусифицикацию» по переименованию улиц

В Киеве продолжили переименование улиц в рамках компании по «дерусификации» — об этом сообщил мэр города Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Сегодня на заседании Киевского совета в рамках "дерусификации" примем ряд переименований столичных улиц и проспектов», — написал политик.

В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта, простирающегося от улицы Черновола и проспекта Победы до аэропорта Киеве, в проспект Воздушных сил Украины.

«За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР [Главное управление разведки], наши военные. Имеем обращение от них», — заявил Кличко.

Ранее Виталий Кличко прокомментировал отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Политик заявил, что необходимо завершить политические интриги и внутреннюю борьбу, но сомневается, что возможные рокировки направлены именно на это.

Также политик объяснил необходимость новой мобилизации на Украине для проведения ротации. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — указал мэр.