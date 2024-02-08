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07:57, 8 февраля 2024Россия

В Крыму предрекли превращение Украины в пустыню

Глава паралдмента Крыма Константинов предрек Украине превращение в пустыню
СюжетСанкции против России:

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Украина скоро может превратиться в пустыню, если США будут продолжать реализовывать свою стратегию в отношении этого государства, считает глава парламента полуострова Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«У Запада в отношении Украины есть только жесткая целесообразность. То, что выгодно Западу, то и правило. (...) правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина», — сказал политик.

По его мнению, страны Запада своими действиями, в том числе вводом санкций против России, доказывают, что суть их правил в том, что их не существует.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европе «не видят света в конце тоннеля», а военные действия на Украине только нарастают. В ответ на это в Крыму констатировали, что европейский политик понимает, что помощь Украине никуда не ведет.

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      Анастасия Шейкина
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