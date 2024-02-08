В квартире москвича нашли 1,6 килограмма героина

В Москве у 28-летнего мужчины нашли 1,6 килограмма героина

В Москве у 28-летнего местного жителя нашли 1,6 килограмма героина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, правоохранители приехали в квартиру обвиняемого в районе Солнцево на Аминьевском шоссе. Там они нашли 19 свертков с метадоном. Выяснилось, что мужчина планировал распространять вещества через тайники-закладки.

Наркотики изъяли. Возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Москвича поместили в СИЗО. Отмечается, что ранее он уже был судим за хранение запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО двух женщин-наркокурьеров и организатора контрабанды партии кокаина из Венесуэлы.