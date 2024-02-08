В Оренбурге с воинскими почестями простились с экипажем сбитого ВСУ Ил-76

В Оренбурге завершилось прощание с экипажем Ил-76

В Оренбурге завершилась церемония прощания с членами экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащим отдали воинские почести. На опубликованной видеозаписи видно почетный эскорт и держащих в руках венки людей в военной форме. «Урал56.ру» перед этим опубликовало в Telegram ролик из зала, в котором состоялось прощание с летчиками. На нем видно почетный караул около гробов с военнослужащими.

Ранее родственникам членов экипажа Ил-76 вручили ордена Мужества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Борт Минобороны разбился 24 января. Помимо членов экипажа, на нем находились 65 пленных солдат ВСУ и трое сопровождающих. Позже Путин сообщил, что самолет был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.