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12:28, 8 февраля 2024Россия

В Оренбурге с воинскими почестями простились с экипажем сбитого ВСУ Ил-76

В Оренбурге завершилось прощание с экипажем Ил-76

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Оренбурге завершилась церемония прощания с членами экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащим отдали воинские почести. На опубликованной видеозаписи видно почетный эскорт и держащих в руках венки людей в военной форме. «Урал56.ру» перед этим опубликовало в Telegram ролик из зала, в котором состоялось прощание с летчиками. На нем видно почетный караул около гробов с военнослужащими.

Ранее родственникам членов экипажа Ил-76 вручили ордена Мужества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Борт Минобороны разбился 24 января. Помимо членов экипажа, на нем находились 65 пленных солдат ВСУ и трое сопровождающих. Позже Путин сообщил, что самолет был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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      Алан Босиков
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