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11:03, 8 февраля 2024Мир

В отношениях России и Финляндии произошел «катастрофический обвал»

Посол Кузнецов: отношения РФ и Финляндии разрушены, выборы не изменят ситуацию

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Двусторонние отношения России и Финляндии оказались полностью разрушены, и между странами образовался такой железный занавес, которого не было ранее. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Об ухудшении двусторонних российско-финляндских отношений говорить, пожалуй, уже нельзя. Речь идет об их полном разрушении», — резюмировал он.

По словам дипломатического представителя, политика Хельсинки привела к «катастрофическому обвалу» во всех сферах взаимодействия Финляндии и России. В результате оказалась повреждена «ткань соседства», которая нарабатывалась в течение десятилетий.

Как подчеркнул Кузнецов, между Москвой и Хельсинки полностью разорваны деловые связи: контракты между российскими и финскими регионами, городами, муниципалитетами и общественными организациями. Помимо этого, напомнил он, закрыта граница и остановлено транспортное сообщение.

Кузнецов заключил, что даже в 20-30-е годы прошлого века, а также накануне Второй мировой войны между странами не было такого железного занавеса. Он также выразил мнение, что выборы президента Финляндии не изменят текущую ситуацию к лучшему.

Ранее сообщалось, что Хельсинки планирует продлить закрытие границ 8 февраля. Кузнецов, в свою очередь, заявил, что Россия расценивает факт закрытия границы Финляндией как шаг к полному разрыву двухсторонних отношений.

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