В правдивости слов Шольца о нехватке оружия на Украине усомнились

Военный Дандыкин уличил Шольца во лжи из-за слов о нехватке оружия на Украине

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в правдивости слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о ситуации с нехваткой оружия у Украины. В беседе с «Лентой.ру» специалист опроверг заявление немецкого главы, указав, что у Киева остается существенный запас вооружений.

Ранее Шольц заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени столкнутся с нехваткой оружия и боеприпасов. «Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить. Долгосрочные последствия и цена неспособности остановить Россию затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас», — писал он в своей статье для The Wall Street Journal.

«Судя по тому, что происходит на фронте специальной военной операции, враг огрызается, и оружия у него, в том числе снарядов, хватает. По некоторым данным, запасов хватит еще на срок до трех месяцев. Если американцы Украине не поставляют, то поставляют немцы, французы, болгары, чехи. Украинцы точно не с голыми руками», — сказал Дандыкин.

Не стоит верить словам противника о том, что он беззащитный и что ему нечем стрелять Василий Дандыкин военный эксперт капитан первого ранга запаса

До этого Шольц заявлял, что не видит возможности завершения конфликта на Украине. По его словам, Европа должна продолжать оказывать поддержку ВСУ. «То, что Европейский совет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком», — подчеркивал канцлер ФРГ.