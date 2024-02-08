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07:49, 8 февраля 2024Россия

В регионе России после опрокидывания бензовоза начался разлив нефтепродуктов

В Якутии из-за опрокидывания бензовоза произошел разлив нефтепродуктов

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Якутии из-за опрокидывания бензовоза произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает республиканское управление МЧС в Telegram-канале.

В аварию на дороге попал бензовоз Shacman с полуприцепом. Объем разлива сейчас уточняется, добавили в министерстве.

«На месте ДТП отработали силы ГИБДД Томпонского района, пострадавших нет», — сообщили в МЧС. Там добавили, что на место происшествия в качестве подкрепления прибудут сотрудники Томского комитета государственного экологического надзора.

Ранее в Ростовской области столкнулись два судна. Одно из них направлялось в Турцию, второе — следовало в Ростов-на-Дону из Азова. Разлива нефтепродуктов не последовало.

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      Анастасия Шейкина
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