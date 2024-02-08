Волгарев: кризис в Европе кончится лишь с обеспечением безопасности России

Разрешение нынешнего кризиса безопасности в Европе кончится лишь тогда, когда Москва будет обеспечена необходимыми экономическими и политическими условиями безопасного развития Союзного государства России и Белоруссии. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил зампостпреда РФ при организации Александр Волгарев, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского представительства.

«В заключение [собственной речи], госпожа Председатель, позволим напомнить Вам и всем присутствующим, что разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной нам Беларуси, уважения их интересов и прекращения поддержки Западом неонацисткого киевского режима. Это — аксиома», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что МИД России не пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в качестве наблюдателей на предстоящие выборы российского президента из-за их плохой репутации, политической ангажированности и неадекватных требований.