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18:46, 8 февраля 2024Экономика

В России разъяснили ситуацию с контейнеровозом Moskva

FESCO: контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту

Фото: Aly Song / Reuters

В российской транспортно-логистической компании FESCO разъяснили ситуацию с контейнеровозом Moskva, которому было отказано в бункеровке в Китае. К настоящему времени трудности с заправкой топливом удалось решить, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителей FESCO.

Как уточнили в компании, сейчас контейнеровоз движется по запланированному маршруту. Возникшие трудности с заправкой удалось решить благодаря «контактам с китайскими партнерами и российскими профильными ведомствами». При этом в FESCO не стали уточнять, где и кем был заправлен контейнеровоз.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Предполагалось, что он будет работать на внешнеторговой линии между портами Китая и Санкт-Петербурга.

О проблемах с бункеровкой Moskva в Китае стало известно 8 февраля. Об отказе китайской стороны в заправке судна топливом и моторными маслами сообщил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Издание РБК указывало, что проблемы с бункеровкой могли быть связаны с российским бенефициаром перевозки. В то же время Северилов заявил о возможной связи инцидента с наступающим китайским Новым годом.

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