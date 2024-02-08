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05:46, 8 февраля 2024Мир

В Швеции анонсировали решение по делу о подрыве «Северных потоков»

Welt: Швеция в ближайшие дни примет решение по делу о подрыве «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Шведская прокуратура объявила о намерении в ближайшее время принять решение по делу о подрыве российских газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Die Welt.

По словам ведущего расследование диверсии прокурора Матса Люнгквиста, вердикт будет вынесен в ближайшие несколько дней. Он не стал называть точную дату, но уточнил, что решение будет касаться лишь тех выводов, к которым пришла шведская сторона в ходе своего расследования.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что в ходе расследования диверсии на «Северных потоках» не смогла установить подозреваемых и поэтому закрыла дело. Отмечается, что следствие лишь установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к этой диверсии. Все материалы по этому делу Стокгольм передаст Германии, которая до сих пор продолжает расследование.

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      Марина Совина
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