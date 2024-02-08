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02:25, 8 февраля 2024Мир

В США высмеяли Байдена после появления в галстуке в цветах флага Украины

Сакс высмеял появление Байдена в галстуке в цветах украинского флага

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети X высмеял президента США Джо Байдена после его появления в галстуке в цветах украинского флага.

Он напомнил, что в апреле прошлого года американский лидер заявлял о проигрыше России в конфликте на Украине, однако теперь он говорит о тяжелом положении Киева. «Байден сейчас: "Я ношу украинский галстук, украинский значок, потому что они сейчас в отчаянном положении"», — написал Сакс.

Ранее американский политик Вивек Рамасвами также раскритиковал главу США за его сине-желтый галстук. По его словам, ношение флага Украины неприемлемо и говорит о больной психологии отношений между Вашингтоном и Киевом.

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      Марина Совина
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