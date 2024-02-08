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11:38, 8 февраля 2024Культура

Вдову Грачевского обязали выплатить 1,8 миллиона рублей «Ералашу»

Со вдовы Грачевского взыскали 1,8 миллиона рублей неустойки в пользу «Ералаша»
Екатерина Белоцерковская

Екатерина Белоцерковская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к родственникам режиссера Бориса Грачевского. Об этом сообщает «Пятый канал».

Вдову Грачевского Екатерину Белоцерковскую и дочь Ксению Алееву-Грачевскую обязали выплатить 1,8 миллиона рублей неустойки в пользу «Ералаша». В 2011 году Грачевский заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей на десять лет, но не успел погасить долг до своей смерти.

Представительница истца заявила, что родственники режиссера просрочили выплату на два с половиной года. На последнем заседании рассматривался иск неустойки в размере около восьми миллионов рублей.

Адвокаты вдовы и дочери Грачевского заявили, что ранее истец не предъявлял требования об уплате неустойки с наследников. «Сама возможность взыскания неустойки не говорит о том, что требования о взыскании автоматически предъявлены», — пояснили они. Белоцерковская и Алеева-Грачевская выступили против удовлетворения иска, заявив, что требования по основному долгу уже были удовлетворены в полном размере.

Ранее «Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского 11 миллионов рублей.

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      Мария Рюрикова
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