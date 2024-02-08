Врач назвала правила проветривания в морозы

Педиатр Самсонова: в морозы нужно устраивать проветривания по 5-15 минут

Проветривание улучшает качество воздуха и снижает риск заболеваний, рассказала врач-педиатр Мария Самсонова. Правила проветривания в морозы она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Самсоновой, проветривание в морозы помогает избавиться от загрязненного воздуха, который содержит токсины, пыльцу и другие аллергены, уменьшает концентрацию вирусов и бактерий, что снижает риск респираторных заболеваний, и помогает поддерживать здоровье слизистых оболочек. «Сухой и нагретый воздух в отапливаемых помещениях может привести к пересыханию слизистых оболочек, что создает более благоприятные условия для проникновения инфекций в организм», — уточнила она.

В морозы, рассказала врач, нужно устраивать проветривания несколько раз в день, чтобы воздух обновлялся постоянно. Длиться они должны не более 5-15 минут. Педиатр объяснила, что этого достаточно, чтобы обновить воздух, но не допустить значительного снижения температуры в помещении. «Убедитесь, что вентиляционные системы в вашем доме работают эффективно. Правильный воздухообмен помогает циркулировать очищенному и свежему воздуху и поддерживает здоровье всех членов семьи», — заключила она.

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