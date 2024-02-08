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15:27, 8 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ запустили в Запорожье два производства по выпуску дронов

ВСУ запустили два производства по выпуску беспилотников в городе Запорожье

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили два небольших производства по выпуску дронов в городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слов передает агентство ТАСС.

«По подтвержденной информации, как минимум только в городе Запорожье, оккупированном нацистами, запущено два небольших производства. Это территория 60-80 квадратов. Объемы производства в пределах полутысячи дронов», — рассказал Рогов.

Политик также отметил, что в целом ситуация на запорожском фронте статичная, чаще всего беспилотники применяются на ореховском направлении. По его мнению, ВСУ заменяют недостаток снарядов использованием самодельных дронов при поддержке ретрансляторов.

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«На запорожском направлении глубина, на которую начали залетать БПЛА противника, доходит до 15-20 километры. У них закупили или запустили массу ретрансляторов, в воздухе висят десятки беспилотников самолетного типа, которые используются как ретрансляторы сигнала», — заявил Рогов.

Ранее политик усомнился в реальности посещения Зеленским Работино. По его словам, устраивать фотосессии в простреливаемом российскими войсками селе невозможно. Это не первый случай, когда Киев прибегает к подобным приемам в интересах своего «наркокомандующего», заключил общественник.

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