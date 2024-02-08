ВСУ запустили в Запорожье два производства по выпуску дронов

ВСУ запустили два производства по выпуску беспилотников в городе Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили два небольших производства по выпуску дронов в городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слов передает агентство ТАСС.

«По подтвержденной информации, как минимум только в городе Запорожье, оккупированном нацистами, запущено два небольших производства. Это территория 60-80 квадратов. Объемы производства в пределах полутысячи дронов», — рассказал Рогов.

Политик также отметил, что в целом ситуация на запорожском фронте статичная, чаще всего беспилотники применяются на ореховском направлении. По его мнению, ВСУ заменяют недостаток снарядов использованием самодельных дронов при поддержке ретрансляторов.

«На запорожском направлении глубина, на которую начали залетать БПЛА противника, доходит до 15-20 километры. У них закупили или запустили массу ретрансляторов, в воздухе висят десятки беспилотников самолетного типа, которые используются как ретрансляторы сигнала», — заявил Рогов.

Ранее политик усомнился в реальности посещения Зеленским Работино. По его словам, устраивать фотосессии в простреливаемом российскими войсками селе невозможно. Это не первый случай, когда Киев прибегает к подобным приемам в интересах своего «наркокомандующего», заключил общественник.