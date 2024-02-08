Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии

Известную американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Уиллис попала в больницу из-за передозировки наркотиков. Сейчас порнозвезда находится в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Уточняется, что актрису привезли в больницу из известного реабилитационного центра в Малибу, где звезды проходят лечение от различных зависимостей.

Ранее сообщалось, что американская порноактриса Джесси Джейн скончалась на 44-м году жизни. Причиной стала передозировка наркотиков.

Эмили Уиллис снимается для многих крупных порностудий. Актриса неоднократно становилась лауреатом премий в индустрии контента для взрослых, в том числе XBIZ Award и AVN Awards в категории «Лучшая исполнительница года».