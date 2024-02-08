«Зенит» разгромил китайский клуб Слуцкого на товарищеском турнире

«Зенит» разгромил клуб Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на товарищеском турнире

Петербургский «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» на товарищеском турнире Кубок равноправия, проходящем в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Дохе и завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. В составе победителей хет-трик оформил Матео Кассьерра, еще по голу забили Педро и Дуглас Сантос и Густаво Мантуан.

«Шанхай Шэньхуа» с 1 января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Он заключил контракт с командой на один год.

«Зениту» в рамках Кубка равноправия осталось провести один матч. Команда 13 февраля встретится с бразильским «Сантосом».

