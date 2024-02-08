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04:44, 8 февраля 2024Ценности

Звезда «Игры престолов» снялась в прозрачном платье для журнала

Фото: Agata Pospieszynska / HARPER'S BAZAAR

Британская актриса Мэйси Уильямс снялась в откровенных образах для британской версии журнала Harper's Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», предстала перед камерой в наряде французского бренда Dior. Так, она примерила ажурное прозрачное макси-платье с рюшами в сочетании с вязаным бюстгальтером и трусами с завышенной талией. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала грубые кожаные ботинки.

Кроме того, артистка позировала в прозрачной сетчатой юбке и топе Dior и остроносых туфлях с перьями, надев серьги из желтого и белого золота с бриллиантами.

Ранее в феврале Мэйси Уильямс пришла в откровенном образе на вечеринку Vanity Fair. Она появилась на публике в полупрозрачном асимметричном топе, вырезы на котором частично обнажали грудь.

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      Алина Гостева
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