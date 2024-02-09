Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 9 февраля 2024Силовые структуры

Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

В Москве суд на 1 год лишил прав актера Максима Емельянова из-за ДТП

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Судебный участок №229 района Чертаново-Центральное Москвы на один год лишил прав актера Максима Емельянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов

Артист за рулем автомобиля совершил наезд на припаркованную машину и скрылся с места ДТП. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортом.

Емельянов знаком зрителю по ролям в сериалах «Перевал Дятлова» и «Кухня», в фильмах «Аванпост» и «Летчик».

3 февраля сообщалось, что от звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали восемь миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Актер подписал договор с создателями фильма «Любви не бывает», где он должен был играть главную роль. Хориняку перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае он получил рабочий график. Однако 15 июля актер не пришел на примерку, а 16 июля не появился на читке. Съемочная команда заявила, что актер не предоставил никаких уважительных причин. А позже он официально отказался от съемок и вернул аванс.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СНБО Украины заявил об отсутствии пленных в сбитом самолете Ил-76

      Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

      Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

      В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

      Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

      Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

      Найдена модная замена черным платьям

      Россиян призвали не выбивать ковер

      МИД Германии отверг осведомленность Бербок о биографии ее дедушки-нациста

      В России высказались о возможности применения «Цирконов» по объектам на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше