Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

В Москве суд на 1 год лишил прав актера Максима Емельянова из-за ДТП

Судебный участок №229 района Чертаново-Центральное Москвы на один год лишил прав актера Максима Емельянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов

Артист за рулем автомобиля совершил наезд на припаркованную машину и скрылся с места ДТП. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортом.

Емельянов знаком зрителю по ролям в сериалах «Перевал Дятлова» и «Кухня», в фильмах «Аванпост» и «Летчик».

3 февраля сообщалось, что от звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали восемь миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Актер подписал договор с создателями фильма «Любви не бывает», где он должен был играть главную роль. Хориняку перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае он получил рабочий график. Однако 15 июля актер не пришел на примерку, а 16 июля не появился на читке. Съемочная команда заявила, что актер не предоставил никаких уважительных причин. А позже он официально отказался от съемок и вернул аванс.