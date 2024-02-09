Дело возбудили после обнаружения тела президента Федерации карате Петербурга

В Петербурге возбудили дело об убийстве президента Федерации карате Конева

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения тела президента Федерации карате Виталия Конева с огнестрельным ранением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 105 УК РФ.

Конева нашли без признаков жизни 7 февраля около мишеней для стрельбы на полигоне «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным источника «Лента.ру», предварительная причина произошедшего — рикошет шальной пули. Следователи-криминалисты работают на месте, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что за расправу над тремя женщинами в Подмосковье объявили в розыск двух человек.