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07:00, 9 февраля 2024Забота о себе

Девушка застукала бойфренда за приемом виагры и уничтожила его самооценку

Фото: Unsplash

Психотерапевт Памела Коннолли дала совет мужчине, столкнувшемуся с осуждением партнерши, узнавшей, что тот принимает препараты для поддержания эрекции. Ее колонку опубликовало издание The Guardian.

По словам автора письма, девушка застала его за принятием виагры перед сексом. «Теперь она думает, что не нравится мне. Еще она подозревает, что все время, что мы вместе, я принимал виагру. Теперь ей меньше нравится секс, а моя уверенность в себе на нуле», — написал он.

В ответ Коннолли порекомендовала мужчине, чья самооценка была уничтожена реакцией девушки, объяснить ей, что он принимал виагру из-за тревожности, которая влияет на эрекцию. «Попробуйте объяснить это так: "За несколько лет до встречи с тобой я стал переживать за свою эрекцию и полностью потерял уверенность в своих сексуальных возможностях. Врач прописал мне это, чтобы преодолеть волнение"», — предложила она.

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Также психотерапевт обратила внимание на то, что девушку нужно успокоить. «Покажите ей, что вы ее любите и желаете по-настоящему», — порекомендовала она.

Ранее Коннолли дала совет уставшему от использования презервативов мужчине. Психотерапевт призвала мужчину не медлить с разговором о новом способе контрацепции.

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      Александра Лисица
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