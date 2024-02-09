Эффект от интервью Путина Карлсону сравнили с землетрясением
Интервью российского президента Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону окажет на американское общество эффект землетрясения. Об этом заявил писатель и доктор философии из Сальвадора Давид Эрнандес РИА Новости.
Комментируя недавно вышедшее интервью с президентом России, он отметил: «На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения».
Свои слова сальвадорский философ обосновал тем, что народ США теперь «наконец знает реальность далекой войны, которую ведут его политики вместе с НАТО».
Кроме того, он отметил отличающиеся политической мудростью и глубоким историческим анализом слова Путина, разоблачающие действительность конфликта на Украине.
Ранее политолог оценил эффект интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону как достаточно позитивный в долгосрочной перспективе.