Эффект от интервью Путина Карлсону сравнили с землетрясением

Писатель Эрнандес: интервью Путина Карлсону вызовет эффект землетрясения в США

Интервью российского президента Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону окажет на американское общество эффект землетрясения. Об этом заявил писатель и доктор философии из Сальвадора Давид Эрнандес РИА Новости.

Комментируя недавно вышедшее интервью с президентом России, он отметил: «На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения».

Свои слова сальвадорский философ обосновал тем, что народ США теперь «наконец знает реальность далекой войны, которую ведут его политики вместе с НАТО».

Кроме того, он отметил отличающиеся политической мудростью и глубоким историческим анализом слова Путина, разоблачающие действительность конфликта на Украине.

Ранее политолог оценил эффект интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону как достаточно позитивный в долгосрочной перспективе.