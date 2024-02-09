Королева-консорт Камилла рассказала о состоянии заболевшего раком Карла III

Королева-консорт Камилла сообщила, что Карл III чувствует себя очень хорошо

Король Великобритании Карл III, у которого ранее был диагностирован рак, чувствует себя очень хорошо. Об этом сообщила королева-консорт Камилла во время посещения концерта в соборе в Солсбери, пишет ТАСС.

«Он очень хорошо себя чувствует, учитывая обстоятельства. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями от людей, которые приходят ему отовсюду. Это очень ободряет», — сказала она.

Ранее стало известно, что часть обязанностей короля взял на себя его сын, принц Уильям, наследник престола. В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III.

Согласно сообщению Букингемского дворца, у 75-летнего монарха во время недавних диагностических процедур обнаружили одну из форм онкологического заболевания, вид которого не уточняются.