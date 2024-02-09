МИД РФ высказался об организации международного наблюдения в Донбассе на выборах

МИД РФ заявил об организации международного наблюдения в Донбассе на выборах

Министерство иностранных дел России работает над сопровождением международного наблюдения на выборах президента РФ на участках в Крыму и Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он отметил, что первостепенное внимание всей дипломатической службы в ближайшее время будет уделено обеспечению проведения выборов президента РФ.

«В том числе их организации на избирательных участках за рубежом, сопровождению международного наблюдения за выборами в России, в том числе в Крыму, республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях», — высказался министр.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента России.