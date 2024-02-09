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14:38, 9 февраля 2024Бывший СССР

Молдавия приступила к первому этапу присоединения к ЕС

Вице-премьер Молдавии: страна приступила к первому этапу присоединения к ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия приступила к первому этапу технической работы по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции страны Кристина Герасимов, передает ТАСС.

«7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны», — сказала она. Герасимов уточнила, что этап — это первый шаг в реализации декабрьского решения Совета Евросоюза. Речь идет об оценке молдавского законодательства в сравнении с законами ЕС.

Как отметила вице-премьер по европейской интеграции, правительственная делегация республики отправится в Брюссель в конце февраля, для того чтобы провести первый анализ законодательства Молдавии в сфере юстиции и основных прав. По ее словам, от этого будет зависеть скорость сближения с Евросоюзом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала прописать в конституции результаты референдума о вступлении в ЕС. По ее мнению, это покажет необратимость евроинтеграции. Глава государства подчеркнула, что «весь политический класс должен будет следовать решению и реализовывать его».

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      Кристина Есикова
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