Молдавия приступила к первому этапу присоединения к ЕС

Вице-премьер Молдавии: страна приступила к первому этапу присоединения к ЕС

Молдавия приступила к первому этапу технической работы по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции страны Кристина Герасимов, передает ТАСС.

«7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны», — сказала она. Герасимов уточнила, что этап — это первый шаг в реализации декабрьского решения Совета Евросоюза. Речь идет об оценке молдавского законодательства в сравнении с законами ЕС.

Как отметила вице-премьер по европейской интеграции, правительственная делегация республики отправится в Брюссель в конце февраля, для того чтобы провести первый анализ законодательства Молдавии в сфере юстиции и основных прав. По ее словам, от этого будет зависеть скорость сближения с Евросоюзом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала прописать в конституции результаты референдума о вступлении в ЕС. По ее мнению, это покажет необратимость евроинтеграции. Глава государства подчеркнула, что «весь политический класс должен будет следовать решению и реализовывать его».