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19:26, 9 февраля 2024Забота о себе

Назван простой способ улучшить пищеварение

Терапевт Доран: прогулка после еды помогает улучшить пищеварение

Фото: Raja Sen / Unsplash

Небольшая прогулка после еды облегчает переваривание пищи и улучшает работу системы пищеварения, считает терапевт Никки Доран. Простой способ наладить работу желудочно-кишечного тракта она назвала изданию HuffPost.

По словам Доран, во время ходьбы стимулируются мышцы живота, что способствует продвижению пищи по пищеварительной системе. Кроме того, она указала, что прогулки помогают предотвратить резкое повышение сахара в крови после еды. «При физической нагрузке мышцы становятся более восприимчивыми к поглощению глюкозы. Они используют сахар из кровотока для получения энергии», — объяснила врач.

Также терапевт отметила, что при ходьбе в мозге вырабатываются нейромедиаторы хорошего самочувствия, такие как серотонин и эндорфин. По ее словам, эти гормоны помогают улучшить настроение и снижают уровень стресса, а также положительно влияют на общее психическое благополучие.

Доран добавила, чтобы получить полноценную пользу от прогулки, достаточно выйти на улицу на 10-15 минут спустя 10-30 минут после еды.

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      Екатерина Улитина
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