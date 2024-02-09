Новый премьер-министр Казахстана впервые провел совещание кабинета министров

Новый премьер-министр Казахстана Бектенов впервые провел совещание кабмина

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов впервые провел совещание кабинета министров, об этом сообщается на официальном сайт премьера.

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученных 7 февраля.

Правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, ключевым направлением которой станет запуск эффективной приватизации, об этом заявил Токаев на на расширенном заседании кабинета министров.

«Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца — всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами», — заявил Олжас Бектенов.

Глава правительства Бектенов также поручил вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

Премьер-министр также указал на необходимость заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию, как сообщается на сайте правительства.

Ранее на расширенном заседании кабинета министров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения либерализации и приватизации.