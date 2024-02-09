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01:41, 9 февраля 2024Россия

Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве

Площадь пожара кровли жилого дома в Москве увеличилась до 4000 кв. м

Площадь пожара кровли шестиэтажного жилого дома на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт» на севере Москвы увеличилась до 4000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112», публикуя кадры с места инцидента.

Люди просят о помощи из окон горящего дома. Сейчас до них пытаются добраться спасатели.

Издание Baza в Telegram-канале сообщает, что в горящем доме началось обрушение чердака. К тушению дома привлечена авиация — на место вылетели пожарные вертолеты. При этом пламя
перекинулось на соседний дом.

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      Марина Совина
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