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12:58, 9 февраля 2024Россия

Освобожденных из плена российских солдат доставили в Москву

Минобороны: освобожденных из украинского плена солдат доставили в Москву

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Освобожденных из украинского плена солдат доставили в Москву. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Военнослужащих доставили в столицу самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

В Москве солдаты будут проходить лечение реабилитацию. Всем побывавшим в плену бойцам оказывается медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.

8 февраля в результате ранее достигнутой договоренности между Россией и Украиной состоялся второй менее чем за две недели обмен пленными. Домой вернулись 100 военнослужащих. До этого 31 января в Россию вернулись 195 человек.

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      Алан Босиков
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