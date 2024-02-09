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16:42, 9 февраля 2024Наука и техника

Найдена безопасная замена пестицидам

Journal of Parasitology: найдены уничтожающие насекомых-вредителей нематоды

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили крошечный вид червей, который заражает и уничтожает насекомых. Согласно статье, опубликованной в журнале Journal of Parasitology, нематоды могут помочь бороться с вредителями сельскохозяйственных культур и служить безопасной заменой пестицидам. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Новый вид относится к семейству нематод Steinernema, которые уже давно используются в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-паразитами без пестицидов. Steinernema не опасны для человека и других млекопитающих и были впервые обнаружены в 1920-х годах. Они почти невидимы невооруженным глазом, их ширина составляет примерно половину диаметра человеческого волоса, а длина — чуть менее одного миллиметра.

В виде личинок нематоды не имеют рта и перемещаются по почве в поисках насекомых, которых можно заразить. Найдя жертву, они проникают внутрь, после чего выделяют из своего организма высокопатогенные бактерии. В течение 48 часов внутренности насекомого разжижаются и служат пищей для червей, которые быстро размножаются.

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      Александр Еникеев
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