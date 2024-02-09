Обнаружен радиопульсар в остатке сверхновой

arXiv: в остатке сверхновой CTB 87 обнаружили радиопульсар

Астрономы Нанкинского университета в Китае обнаружили радиопульсар в остатке сверхновой, известной как CTB 87. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале arXiv.

CTB 87 представляет собой плерион (подпитываемый ветром пульсаром остаток сверхновой) с рентгеновской светимостью почти в 100 раз слабее, чем у Крабовидной туманности — в диапазоне 0,15-3 килоэлектронвольт. В новой работе ученым удалось наконец-то обнаружить сам пульсар.

Астрономы изучили точечный источник рентгеновского излучения в CTB 87, получивший обозначение CXOU J201609.2+371110. С помощью радиотелескопа FAST были обнаружены радиоимпульсы от этого источника, что позволило подтвердить его компактную природу.

PSR J2016+3711, расположенный на расстоянии около 43 400 световых лет, имеет период вращения 50,8 миллисекунды и меру дисперсии (характеризует число электронов на всем пути излучения от пульсара) примерно 428 парсек на кубический сантиметр. Светимость пульсара составила 22 ундециллиона эрг в секунду, а его характерный возраст оценивается в 11 100 лет. Таким образом, PSR J2016+3711 является первым пульсаром в остатке сверхновой, обнаруженным с помощью FAST.