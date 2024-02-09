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20:21, 9 февраля 2024Забота о себе

Раскрыт вред популярного консерванта

Биолог Чжан: популярный консервант низин может вредить кишечной микробиоте

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Консервант низин может быть вреден для здоровья человека, предупредил биолог Чженрун Чжан из Университета Чикаго. Вред популярной добавки он раскрыл в беседе с изданием Newsweek.

Низин используют при изготовлении пива, сыров, соусов, это так называемый лантибиотик — вещество с антимикробным действием, продуцируемое с помощью грамположительных бактерий, объяснил ученый. По его словам, лантибиотики эффективны в борьбе с микробами в пище, но могут вредить кишечной микробиоте человека. «По сути, низин — это антибиотик, который мы долгое время получаем с пищей, а как он воздействует на микробов в кишечнике, изучено плохо. Может быть, он эффективен в предотвращении заражения еды, но его воздействие на кишечную микробиоту может быть еще сильнее», — предупредил Чжан.

Изучая действие низина, биолог сравнил воздействие лантибиотиков, вырабатываемых в кишечнике человека естественным образом, на болезнетворные микробы и на «хорошие» бактерии из кишечника. Выяснилось, что «хорошие» микробы страдают от лантибиотиков так же, как и «плохие». «Наше исследование является одним из первых, показавших, что кишечная микробиота восприимчива к лантибиотикам и иногда более чувствительна, чем патогены», — заключил он.

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Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова предупредила россиян об опасности плавленого сыра и заявила о пищевых добавках в этом продукте. Она напомнила, что специальные вещества придают этому сыру его консистенцию.

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      Александра Лисица
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