Россиян призвали не выбивать ковер

Эксперт Кулакова: чистка ковра снегом может привести к неприятным последствиям

Выбивание ковра на снегу может привести к неприятным последствиям. Об этом РИА Новости рассказала директор производственного департамента сети химчисток «Диана» Елена Кулакова.

По ее словам, если полностью не высушить ковер после процедуры, он может протухнуть. Кулакова добавила, что в зимний период в компанию довольно часто обращаются с подобными проблемами. С помощью этого метода также не получится полностью избавить ковер от грязи, добавила она.

Эксперт призвала россиян чистить ковер пылесосом, который собирает пыль и грязь только с верхних слоев покрытия. Процедуру лучше проводить не реже раза в неделю. Также ковер следует сдавать в химчистку раз в год или в полгода, чтобы удалить пыль и грязь в глубине ткани. Если не заботиться о чистоте ковров, в них могут возникнуть пылевые клещи и другие мелкие паразиты.

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