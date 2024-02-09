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13:51, 9 февраля 2024Среда обитания

Россиян призвали не выбивать ковер

Эксперт Кулакова: чистка ковра снегом может привести к неприятным последствиям

Фото: phBodrova / Shutterstock / Fotodom

Выбивание ковра на снегу может привести к неприятным последствиям. Об этом РИА Новости рассказала директор производственного департамента сети химчисток «Диана» Елена Кулакова.

По ее словам, если полностью не высушить ковер после процедуры, он может протухнуть. Кулакова добавила, что в зимний период в компанию довольно часто обращаются с подобными проблемами. С помощью этого метода также не получится полностью избавить ковер от грязи, добавила она.

Эксперт призвала россиян чистить ковер пылесосом, который собирает пыль и грязь только с верхних слоев покрытия. Процедуру лучше проводить не реже раза в неделю. Также ковер следует сдавать в химчистку раз в год или в полгода, чтобы удалить пыль и грязь в глубине ткани. Если не заботиться о чистоте ковров, в них могут возникнуть пылевые клещи и другие мелкие паразиты.

Ранее эксперт назвали простой способ отмыть духовку до блеска. Для этого домохозяйкам рекомендуется нарезать лимон ломтиками и положить в форму для запекания. Затем следует налить в емкость немного воды и поставить в работающий духовой шкаф.

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      Мария Черкасова
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