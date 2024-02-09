Сразу после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье избили сотрудника

На складе Wildberries в Подмосковье после массовой драки избили сотрудника

Сразу после массовой драки на складе Wildberries в Электростали (Подмосковье) произошел новый конфликт, который попал на видео. Запись опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как по складу идут двое сотрудников. Внезапно один из них нападает на коллегу, валит на пол и начинает наносить удары кулаком в область головы.

По информации издания, работники давно конфликтовали, но до применения силы не доходили. В результате один из них решил отвести коллегу в сторону и избить. Разнял россиян другой сотрудник склада.

Как пишет канал, уехавшим со склада после массовой драки полицейским пришлось вернуться. На мужчин составили протокол.

Ранее стало известно, что в Wildberries решили уволить участников массовой потасовки. Кроме того, десятерых участников конфликта после задержания доставили в военкомат для проверки на уклонение от срочной службы.

Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла 8 февраля. По предварительным данным, потасовка началась после замечания охранника сотруднику склада по поводу бороды. В свою очередь, МВД сообщило, что причиной конфликта стало нарушение регламента сбора товаров. В результате в полицию доставили 20 человек, еще 30 в числе подозреваемых.