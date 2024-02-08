На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

Массовая драка на складе Wildberries в Электростали началась из-за бороды

В подмосковном городе Электросталь на складе маркетплейса Wildberries произошла массовая драка между охранниками помещения и его сотрудниками. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, задержаны десятки участников конфликта.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности задержанных и опрашивают их. По факту случившегося начата проверка.

Названа предварительная причина драки на подмосковном складе

По некоторым данным, потасовка началась после словесной перепалки между работниками. Охранник сделал сотруднику склада замечание по поводу его внешнего вида, в частности бороды, и попросил коллегу побриться.

Утверждается, что один из конфликтующих в ходе противостояния распылил перцовый баллончик и потасовка стала более ожесточенной.

В свою очередь, управление МВД России по Московской области сообщило, что драка на складе произошла, так как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров.

Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка пресс-служба МВД России по Московской области

Wildberries проведет внутреннее расследование драки в Электростали

Компания Wildberries доложила, что проведет внутреннее расследование с группой быстрого реагирования после массовой драки на складе.

В организации подтвердили факт драки, однако назвали ее конфликтом и заявили, что пострадавших в результате столкновений нет. Представители маркетплейса заверили, что товар во время потасовки не пострадал.

Занятые на складе должны соблюдать законодательство Российской Федерации. Вопрос дальнейшего сотрудничества с виновниками конфликта будет рассмотрен после установления всех обстоятельств. В настоящий момент склад работает в штатном режиме пресс-служба Wildberries

Участникам драки на складе под Москвой пригрозили увольнением

По неподтвержденной информации, в Wildberries решили незамедлительно уволить участников массовой драки на складе в Электростали.

Кроме того, известно, что десятерых сотрудников после задержания доставили в военкомат для проверки на уклонение от срочной службы. Еще 20 задержанных доставили в отдел полиции до выяснения обстоятельств.

В числе подозреваемых — еще 30 человек. Они на контроле у сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее сотрудники склада в Электростали подрались у железнодорожной станции

В августе прошлого года сотрудники Wildberries устроили массовую драку у железнодорожной станции Фрязево в Электростали. Известно, что рабочие склада о чем-то поспорили, а затем начали драться.

В драке оказались задействованы примерно 40 человек, у некоторых из них были ножи. В результате 21-летнего россиянина и 22-летнего гражданина Киргизии госпитализировали с ранением ягодицы и руки.