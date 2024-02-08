Стало известно о расследовании из-за драки сотрудников Wildberries с охраной
РИА Новости: Wildberries проведет внутреннее расследование массовой драки с ГБР
Компания Wildberries проведет внутреннее расследование после массовой драки сотрудников склада с группой быстрого реагирования (ГБР). Об этом стало известно из заявления пресс-службы Wildberries, поступившего в адрес РИА Новости.
В Wildberries подтвердили факт драки, но назвали ее конфликтом и заявили, что пострадавших после столкновений нет.
«Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование», — сообщили в пресс-службе компании.
Как стало известно ранее, драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла после того, как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров. Также известно, что один из участников драки распылил перцовый баллончик.