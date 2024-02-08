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11:06, 8 февраля 2024Россия

Стало известно о расследовании из-за драки сотрудников Wildberries с охраной

РИА Новости: Wildberries проведет внутреннее расследование массовой драки с ГБР

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Компания Wildberries проведет внутреннее расследование после массовой драки сотрудников склада с группой быстрого реагирования (ГБР). Об этом стало известно из заявления пресс-службы Wildberries, поступившего в адрес РИА Новости.

В Wildberries подтвердили факт драки, но назвали ее конфликтом и заявили, что пострадавших после столкновений нет.

«Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование», — сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно ранее, драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла после того, как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров. Также известно, что один из участников драки распылил перцовый баллончик.

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