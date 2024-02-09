В США указали на тактическую уверенность Путина в интервью Карлсону

NYT: интервью Путина журналисту Карлсону подчеркнуло его тактическую уверенность

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «подчеркнуло тактическую уверенность» российского лидера. На это указала газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что «его противники находятся в уязвимом положении»: Украина испытывает трудности на поле боя, вопрос о дальнейшей помощи Киеву застопорился в Конгрессе США, а дружественные Москве политики «находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля. Оно продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России