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08:25, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

В США указали на тактическую уверенность Путина в интервью Карлсону

NYT: интервью Путина журналисту Карлсону подчеркнуло его тактическую уверенность

Кадр: Tucker Carlson Network / Reuters

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «подчеркнуло тактическую уверенность» российского лидера. На это указала газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что «его противники находятся в уязвимом положении»: Украина испытывает трудности на поле боя, вопрос о дальнейшей помощи Киеву застопорился в Конгрессе США, а дружественные Москве политики «находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля. Оно продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России

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      Марина Совина
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