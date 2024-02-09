В США указали на тактическую уверенность Путина в интервью Карлсону
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «подчеркнуло тактическую уверенность» российского лидера. На это указала газета The New York Times (NYT).
В материале отмечается, что «его противники находятся в уязвимом положении»: Украина испытывает трудности на поле боя, вопрос о дальнейшей помощи Киеву застопорился в Конгрессе США, а дружественные Москве политики «находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана.
Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.
Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля. Оно продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России