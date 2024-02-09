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19:16, 9 февраля 2024Наука и техника

Вооруженный «Калибрами» «Адмирал Исаков» спустят на воду в 2024 году

Фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 спустят на воду в третьем квартале 2024-го

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Северная верфь» спустит на воду многоцелевой фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350, который вооружат ракетами «Калибр» и «Циркон», в третьем квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Спуск на воду "Адмирала Исакова" ожидается в третьем квартале этого года. Некоторый перенос с этим событием не связан с заводом», — сказал один из источников. Второй собеседник агентства подтвердил эту информацию.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Военно-морскому флоту (ВМФ) России уже передали три фрегата проекта 22350. Корабли этого проекта оснащены модулями универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который позволяет нести крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-НК», а также гиперзвуковые «Циркон».

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В январе гендиректор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский сообщил, что на предприятии строят одновременно десять боевых кораблей. Завод получил лицензию на строительство фрегатов проекта 22350.

В декабре главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что флот получит серию из десяти фрегатов проекта 22350.

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      Даниил Иринин
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