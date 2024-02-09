Врач предупредила о последствиях отказа от ужина

Диетолог Панова: полный отказ от ужина может привести к набору лишнего веса

Полный отказ от ужина может привести к замедлению метаболизма и ухудшению здоровья, предупредила эндокринолог, нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова. О последствиях пропуска вечернего приема пищи она рассказала в беседе с 78.ru.

Ужин, объяснила Панова, является важным компонентом рациона и наравне с другими приемами пищи участвует в контроле обмена веществ. «Полный отказ от ужина со временем может замедлить метаболизм, из-за чего вы не просто не будете худеть, но и рискуете набрать лишний вес», — рассказала врач.

В то же время, отметила диетолог, не стоит есть непосредственно перед сном. Она порекомендовала принимать пищу хотя бы за 3-4 часа до сна, а в крайнем случае — позволить себе небольшой перекус за 1-1,5 часа до засыпания. «Но это должен быть именно перекус, а не полноценный прием пищи», — подчеркнула Панова.

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